Общество 13 апреля 2026 20:02

Минниханову показали маску Тутанхамона в Большом Египетском музее

Фото: пресс-служба Раиса РТ​

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе визита в Каир посетил Большой Египетский музей, где осмотрел золотую погребальную маску фараона Тутанхамона, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в канале в мессенджере MAX.

«Нельзя просто приехать в Египет и не увидеть маску Тутанхамона. Это главный артефакт Большого Египетского музея, представляющий собой золотую погребальную маску весом более 10 килограммов, инкрустированную драгоценными камнями», – отметила Галимова.

Маска является национальным достоянием Египта, добавила она.

Видео: официальный канал Лилии Галимовой в MAX

