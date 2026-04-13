Минниханову показали маску Тутанхамона в Большом Египетском музее

Фото: пресс-служба Раиса РТ​

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе визита в Каир посетил Большой Египетский музей, где осмотрел золотую погребальную маску фараона Тутанхамона, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в канале в мессенджере MAX.

«Нельзя просто приехать в Египет и не увидеть маску Тутанхамона. Это главный артефакт Большого Египетского музея, представляющий собой золотую погребальную маску весом более 10 килограммов, инкрустированную драгоценными камнями», – отметила Галимова.

Маска является национальным достоянием Египта, добавила она.

Видео: официальный канал Лилии Галимовой в MAX