Минниханову подарили ангела в музее Боратынского

Раису Татарстана Рустаму Минниханову подарили ангела во время посещения казанского музея Евгения Боратынского. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Раис республики посетил музей Е. Боратынского, в котором проходят новогодние мероприятия для детей участников специальной военной операции», – пояснила Галимова.

По ее словам, все гости, включая Рустама Минниханова, ушли с фигурками, изображающими ангела.

«Теперь он (подаренный Раису РТ ангел – прим. Т-и) на главной елке Казанского Кремля», – заключила Лилия Галимова.