Минниханову на Digital Week рассказали о запуске нового производства в ОЭЗ «Иннополис»

На базе ОЭЗ «Иннополис» заработает высокотехнологичное производство и крупный центр обработки данных (ЦОД). Об этом Президенту РТ Рустаму Минниханову рассказали на стенде особой экономической зоны в рамках экспозиции на форуме Kazan Digital Week.

Здесь руководителю республики поведали о динамичном развитии территории, которое воплощается в конкретных новых проектах. В частности, речь зашла о планах по запуску производства технологичной продукции.

«Традиционно наши резиденты всегда были разработчиками программного обеспечения. В этом году мы приняли решение о развитии аппаратной части — микроэлектроники, робототехники, дронов. Для этого мы до конца года планируем создать производственные мощности под высокотехнологичные инновационные проекты», — рассказал Президенту РТ генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.

Кроме того, площадка ОЭЗ «Иннополис» становится важным хабом цифровых данных. Вскоре здесь начнет работу новый мощный центр обработки данных (ЦОД). Его созданием здесь занимается ключевое подразделение Росатома — Росэнергоатом.

«Этот центр мы создаем в ОЭЗ „Иннополис“ в логике коммерческого проекта с предоставлением соответствующих облачных сервисов. С другой стороны, это очень важный проект для нас самих. Для нас это будет крупнейший ЦОД в Поволжье и элемент нашей собственной инфраструктуры. В следующем году мы планируем его достроить и запустить», — заключил замгенерального директора Росэнергоатома Сергей Мигалин.