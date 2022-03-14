Президент РТ поручил разработать меры поддержки производителей лекарств

Фото: © Пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разработать меры поддержки производителей лекарств. Об этом он заявил сегодня во время посещения АО «Татхимфармпрепараты», сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Президент поручил руководителям профильных министерств внести предложения, в том числе на федеральный уровень, по мерам поддержки производителей лекарств», – сообщила Галимова.

На АО «Татхимфармпрепараты» Президенту РТ показали линейку по производству наиболее востребованных сегодня населением препаратов. Номенклатура предприятия на сегодня составляет 131 лекарственный препарат, из которых 60 входят в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулируются государством.

В настоящее время предприятие работает в штатном режиме. На ближайшие несколько месяцев предприятие обеспечено сырьем, компонентами и расходными материалами в полном объеме.

Президенту доложили, что сегодня компания ведет работу по выстраиванию новых логистических цепочек, чтобы поставить компоненты для лекарственных препаратов, а также расходных комплектующих для лабораторного анализа.

Кроме того, Рустаму Минниханову на выставке показали разработки в сфере фармпроизводства. В частности, совместно разработанные с Казанским государственным медицинским университетом и АО «Татхимфармпрепараты» субстанцию (пептид), которая является «технологической платформой» для дальнейшего производства лекарственных препаратов (ранозаживляющий гель, гемостатический материал). Данная разработка является импортозамещающей.

К импортозамещающим препаратам относятся также: «Такролимус» и «Феломика» (применяется в трансплантологии), «Абиратерон» и «Капецитабин» (лечение онкозаболевания), «Митотан» (противоопухолевый препарат). Собственное производство средств индивидуальной защиты (защитный костюм, респираторы) и медицинского зонда. Также представлены медицинские изделия, производимые резидентами Медицинского промышленного парка — анализаторы, реагенты и расходные материалы для клинических анализов.