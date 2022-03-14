Президент РТ поручил разработать меры поддержки производителей лекарств
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разработать меры поддержки производителей лекарств. Об этом он заявил сегодня во время посещения АО «Татхимфармпрепараты», сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.
«Президент поручил руководителям профильных министерств внести предложения, в том числе на федеральный уровень, по мерам поддержки производителей лекарств», – сообщила Галимова.
На АО «Татхимфармпрепараты» Президенту РТ показали линейку по производству наиболее востребованных сегодня населением препаратов. Номенклатура предприятия на сегодня составляет 131 лекарственный препарат, из которых 60 входят в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулируются государством.
В настоящее время предприятие работает в штатном режиме. На ближайшие несколько месяцев предприятие обеспечено сырьем, компонентами и расходными материалами в полном объеме.
Президенту доложили, что сегодня компания ведет работу по выстраиванию новых логистических цепочек, чтобы поставить компоненты для лекарственных препаратов, а также расходных комплектующих для лабораторного анализа.
Кроме того, Рустаму Минниханову на выставке показали разработки в сфере фармпроизводства. В частности, совместно разработанные с Казанским государственным медицинским университетом и АО «Татхимфармпрепараты» субстанцию (пептид), которая является «технологической платформой» для дальнейшего производства лекарственных препаратов (ранозаживляющий гель, гемостатический материал). Данная разработка является импортозамещающей.
К импортозамещающим препаратам относятся также: «Такролимус» и «Феломика» (применяется в трансплантологии), «Абиратерон» и «Капецитабин» (лечение онкозаболевания), «Митотан» (противоопухолевый препарат). Собственное производство средств индивидуальной защиты (защитный костюм, респираторы) и медицинского зонда. Также представлены медицинские изделия, производимые резидентами Медицинского промышленного парка — анализаторы, реагенты и расходные материалы для клинических анализов.