Минниханову и Шаймиеву презентовали биолабораторию в школе Альметьевска

Сегодня в рамках рабочей поездки в Альметьевск Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев осмотрели новую уникальную биолабораторию в средней общеобразовательной школе № 1. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Образовательный проект, который реализует компания «Татнефть», предусматривает создание в школах нефтяного региона современных классов биологии с лабораториями по выращиванию растений, выведенных методом вегетативного размножения in-vitro.

Биокласс в школе № 1 Альметьевска работает с лета 2021 года и является третьим по счету в Альметьевске.

Гостям рассказали об особенностях новой лаборатории и ознакомили с учебным процессом в биоклассе. За время реализации проекта, с 2019 года, ребята вырастили свыше 60 тыс. растений.

После осмотра лаборатории Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев посадили в горшки саженцы триплоидной осины.