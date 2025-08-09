Минниханову и королю Малайзии показали Ми-38 и «Ансаты» на казанском вертолетном заводе

фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов и Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим посетили Казанский вертолетный завод. Гостю показали линейку вертолетов казанского предприятия: Ми-38 с салоном повышенной комфортности, Ми-8МТВ-1 в транспортном варианте и в премиум-модификации, а также легкие «Ансаты» в полицейском и санитарном исполнениях. Кроме того, он увидел выставку промышленного потенциала Республики Татарстан, организованную в новом летно-испытательном корпусе, сообщила пресс-служба руководителя республики.

Делегации также показали работу основных цехов предприятия. На агрегатно-сборочном производстве гости увидели процесс изготовления фюзеляжей вертолетов. В цехе окраски им рассказали о технологии нанесения покрытий и продемонстрировали работу окрасочно-сушильных камер. В монтажно-сборочном цехе делегации продемонстрировали заключительный этап производства – окончательную сборку вертолетов.

В этом году в Малайзии на 17-й Международной морской и аэрокосмической выставке LIMA 2025 состоялась торжественная церемония, в рамках которой холдинг «Вертолеты России» вручил награды малайзийским эксплуатантам российской техники — Департаменту пожарно-спасательной службы Малайзии и компании AIROD, которая почти 30 лет работает с нашими вертолетами.

Еще Султан Ибрагим осмотрел выставку продукции других ведущих предприятий республики: макеты кораблей Зеленодольского судостроительного завода, автомобили «Аурус», грузовики «КАМАЗ», медицинские симуляторы «Эйдос», бытовая химия и косметическая продукция «Нэфис Косметикс», высокотехнологичное оборудование «Инфомат», тракторы «МТЗ-Татарстан» и др.

Фото и видео: пресс-служба Раиса РТ