Минниханову и Чемезову в Челнах показали санкционно устойчивые «КАМАЗы»

В Набережных Челнах сегодня состоялось заседание совета директоров ПАО «КАМАЗ». Участие в нем принимали Раис Татарстана Рустам Минниханов, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, члены совета директоров во главе с гендиректором ГК «Ростех» Сергеем Чемезовым, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Перед заседанием Рустам Минниханов и Сергей Чемезов осмотрели научно-технический центр автозавода, а также образцы грузовиков, которые выпускаются здесь, в том числе новинки, которые произведены на новой санкционно устойчивой компонентной базе. После ознакомления с характеристиками машин гости смогли оценить и их ходовые качества, проехавшись за рулем.

На заседании обсуждались вопросы финансово-хозяйственной базы компании. Рустам Минниханов отметил, что, несмотря на вызовы времени, КАМАЗу удается решать задачи, поставленные руководством России.

«Это вопросы импортозамещения, расширения модельного ряда, развития беспилотной техники, – перечислил он. — КАМАЗ успешно развивает перспективные направления производства».

Он обратил внимание, что работа над новой продукцией требует от сотрудников предприятия новых компетенций и квалификаций. Решить вопрос самостоятельно или с привлечением только республики будет сложно — необходимо создать специальную государственную программу.

В этом году с начала строительства автозавода в Набережных Челнах исполняется 55 лет, продолжил Минниханов. Необходимо подготовить праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате.

В заключение мероприятия Минниханов и Чемезов вручили сотрудникам предприятия награды от РТ, Ростеха и Союза машиностроителей России.

Далее гости оценили и стадион технических видов спорта «Наиком Арена», где сегодня стартовал чемпионат России по мотокроссу.