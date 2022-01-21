Минниханову доложили, что земельные резервы городов и районов РТ тают быстрее прогнозов

Большинство городов и районов Татарстана столкнулись с проблемой нехватки земельных участков для развития территорий. Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшов на заседании с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Еще один насущный вопрос — территориальные резервы, которые были заложены в генпланах населенных пунктов, исчерпались быстрее прогнозов. С этой проблемой столкнулись большинство муниципалитетов. Здесь заметную роль сыграли и прирост населения, и рост обеспеченности жилой площадью. Однако это свидетельствует, по нашему мнению, и о низкой эффективности использования территорий. Немаловажен факт появления в Казанской зоне собственников земельных массивов, у которых бизнес-интересы не всегда совпадают с оптимальным использованием территорий», — подчеркнул Кудряшов.

Вместе с тем замминистра отметил, что Казанская агломерация лидирует по вводу жилья и планирует сохранить существующие темпы строительства.

«Объем ввода жилья в Казанской агломерации ежегодно растет. В прошлом году на нее пришлось 62% от общереспубликанского жилищного строительства. В абсолютных цифрах это более 1,8 млн кв. метров жилья. И на 2022 год те же планы у нас стоят», — подчеркнул замминистра.

В Доме Правительства РТ сегодня прошла стратегическая сессия «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан».