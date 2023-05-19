Минниханова попросили помочь восстановить первый крымский исламский университет

Директор Научно-исследовательского института крымскотатарской филологии, истории и культуры этносов Крыма Исмаил Керимов на полях KazanForum обратился к Раису Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой посодействовать в восстановлении Старокрымского университета Инджибек-Хатун, основанного в 1332 году.

«В 2032 году будет ровно 700 лет с образования первого крымского исламского университета. И я бы очень просил рассказать о нем многоуважаемому Раису Татарстана. Если в течение 10 лет мы сможем восстановить хотя бы какую-то часть этого университета, то получим ценный объект с серьезными перспективами для будущих исследований», — заявил он, выступая на генеалогическом форуме «Россия – страны ОИС: общая история».

Модератор форума, председатель Госкомитета Татарстана по архивному делу Гульнара Габдрахманова заверила Керимова, что его просьбу обязательно передадут главе республики.