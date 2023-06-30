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Минниханова переизбрали председателем совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»
Первое заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» после годового собрания акционеров прошло сегодня в Доме Правительства РТ. На нем участники выбрали председателя совета директоров холдинга, секретаря и генерального директора на следующий год.
«Уважаемые члены совета директоров, нам необходимо решить вопрос об избрании председателя совета директоров АО „Татнефтехиминвест-холдинга”. Вношу предложение избрать Минниханова Рустама Нургалиевича», — обратился к собравшимся заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики Мидхат Шагиахметов. Он отдельно попросил присутствующих на заседании высказаться и поддержать кандидатуру.
Предложение было единогласно принято всеми участниками заседания. «Спасибо, будем вместе работать», — поблагодарил Раис Татарстана.
Далее участники заседания перешли к выбору секретаря холдинга. «Вношу предложение избрать секретарем Валееву Резеду Рузальевну. Если других кандидатур нет, то прошу проголосовать за нее», — предложил Рустам Минниханов. Резеда Валеева также была избрана единогласно.
Третьим вопросом в повестке значился выбор генерального директора холдинга. Минниханов предложил Рафината Яруллина, который руководит холдингом со дня его основания в 1994 году. Как и предыдущие кандидатуры, Рафинат Яруллин оказался избран единогласно.
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