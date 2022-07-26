Минниханова переизбрали председателем совета директоров «Татнефти»

Президента Татарстана Рустама Минниханова переизбрали председателем ПАО «Татнефть». Решение принято на заседании совета директоров компании, которое прошло сегодня в Доме правительства РТ.

Председателем комитета по аудиту участники заседания выбрали Юрия Левина, председателем комитета по кадрам и вознаграждениям – Ласло Гереча, а председателем Комитета по устойчивому развитию и корпоративному управлению стал Наиль Маганов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совет директоров ознакомился с промежуточными итогами формирования кадрового резерва компании. Прошедшие комплексную оценку кадровые резервисты по категориям управленческих должностей высшего и среднего звена ТОП-100, ТОП-300 и ТОП-1000 в зависимости от уровня должности зачисляются на корпоративные программы обучения. Это позволяет им совершенствовать общекорпоративные, управленческие, профессиональные и цифровые компетенции.

В компании также разработали комплекс программ и проектов по выявлению и развитию потенциала молодых специалистов и руководителей с самого начала их карьеры.

Кроме того, участники заседания обсудили систему ключевых показателей эффективности (КПЭ). В нее внедрены метрики целей устойчивого развития, установленные для всех лидеров целей и руководителей бизнес-направлений. К программе подключаются новые сервисные активы, формируется консолидированная карта целей по ESG (Экологическое, социальное и корпоративное управление (совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается вовлечение данной компании в решение экологических, социальных и управленческих проблем – прим.ред)). Показатели карты планируется интегрировать в инструменты мониторинга и контроля реализации стратегий, бизнес-планирования, процессного и проектного управления.

Также участники заседания обсудили итоги исполнения бюджета за первое полугодие 2022 года, утвердили бюджет на август текущего года и рассмотрели другие вопросы.