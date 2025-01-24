Минниханова попросили решить вопрос строительства сетей связи в Челнах

Набережные Челны единственный город Татарстана, где проводят торги землей под строительство сетей связи. Из-за чего процесс предоставления участка затягивается, сообщил на расширенном заседании коллегии Минцифры республики вице-президент компании «Мобильные ТелеСистемы» Андрей Рего.

«Проблема Набережных Челнов связана с тем, что мы не можем активно строить сеть связи на территории этого крупного города, потому что для предоставления земельных участков вынуждены участвовать в публичных торгах в форме аукциона. Это нонсенс для строительства сетей связи, потому что претендовать на конкретный земельный участок для строительства базовой станции может только один оператор связи исходя из частотно-территориального плана», – сказал Рего.

По его данным, примерно у 10% населения Челнов есть проблемы с качеством связи из-за того, что операторы не могут своевременно построить сети. Рего обратился к участвующему в заседании Раису Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой решить вопрос.

На том же заседании назвали районы РТ, где слишком долго оказываются услуги в электронном виде.