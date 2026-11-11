Минниханов: Журналистика меняется, в нее внедряются новые технологии и форматы

Журналистика сегодня стремительно меняется, но важно помнить об ответственности и уважении к аудитории. Об этом в приветственной телеграмме участникам XI форума национальных средств массовой информации заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Сегодня журналистика стремительно меняется, активно внедряются новые технологии и форматы работы. Но неизменным остается главное – ответственность за каждое слово, уважение к аудитории и верность своей стране. Национальные СМИ вносят большой вклад в укрепление мира и согласия, сохранение культурного наследия и исторической памяти, содействуют патриотическому воспитанию молодежи», – написал в письме Раис РТ.

Деловая повестка форума охватывает актуальные вопросы медиаотрасли: цифровую трансформацию региональных СМИ, эффективное использование искусственного интеллекта, поддержку и развитие языков народов России, добавил Минниханов.