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Общество 11 ноября 2026 15:24

Минниханов: Журналистика меняется, в нее внедряются новые технологии и форматы

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Журналистика сегодня стремительно меняется, но важно помнить об ответственности и уважении к аудитории. Об этом в приветственной телеграмме участникам XI форума национальных средств массовой информации заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Сегодня журналистика стремительно меняется, активно внедряются новые технологии и форматы работы. Но неизменным остается главное – ответственность за каждое слово, уважение к аудитории и верность своей стране. Национальные СМИ вносят большой вклад в укрепление мира и согласия, сохранение культурного наследия и исторической памяти, содействуют патриотическому воспитанию молодежи», – написал в письме Раис РТ.

Деловая повестка форума охватывает актуальные вопросы медиаотрасли: цифровую трансформацию региональных СМИ, эффективное использование искусственного интеллекта, поддержку и развитие языков народов России, добавил Минниханов.

#форум национальных и региональных сми #Рустам Минниханов
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