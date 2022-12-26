Минниханов – журналистам: «Всевышний испытывает тех, кто выдержит. Мы из этой категории»

Как Татарстан помогает семьям мобилизованных воинов, для нужна цифровизация первичного звена здравоохранения, почему появился тренд на возрождение духовности и самобытности в условиях внешнего давления на страну – ключевые темы 2022 года обсудил Президент Татарстана Рустам Минниханов в беседе с представителями республиканских СМИ.

Рустам Минниханов на встрече с татарстанскими журналистами обсудил ключевые темы 2022 года

Фото: president.tatarstan.ru

«Татарстан делает все, что необходимо для нужд Минобороны России»

В этом году итоговое общение с журналистами прошло на площадке технопарка имени Башира Рамеева в самом центре Казани. Место встречи было связно с тематикой уходящего Года цифровизации.

Перед началом беседы журналистам ведущих республиканских и федеральных СМИ провели экскурсию по технопарку. Им показали площадку для киберсоревнований с максимально «заряженными» компьютерами, зону фиджитал-игр, студию записи роликов для начинающих блогеров, детскую зону ИТ-парка с обучающими инженерными классами и многое другое.

Затем журналистов провели в холл на втором этаже. Общение с руководителем республики прошло на фоне необычной выставки средств связи и коммуникации: от телеграфных аппаратов начала 20-го века до современных манипуляторов виртуальной реальности.

Когда в зал вошел Рустам Минниханов, он тепло поприветствовал журналистов и отметил – их работа по оперативному донесению правдивой информации до людей приобрела особое значение в этом непростом году.

Именно с темы спецоперации началось общение Президента Татарстана с журналистами. По его словам, события уходящего года стали новым вызовом как для региона, так и для всей страны в целом. С этим страна справляется на высоком уровне, а республика вносит весомый вклад, выполняя все задачи Минобороны РФ.

В вопросах спецоперации самыми важными являются два направления, одно из которых – поддержка мобилизованных и добровольцев, а второе – внимание к их семьям, отметил Президент РТ.

«Все эти вопросы решены или решаются. Мы все, что необходимо для нужд Минобороны, делаем», – сказал он.

Для поддержки близких мобилизованных разработаны как федеральные, так и республиканские программы, напомнил он. «Каждую семью мы берем на учет, на контроль, горячая линия работает. Понятно, возникают вопросы, но все они оперативно решаются», подчеркнул руководитель республики.

Важную роль Татарстан играет и в части поставок вооружения в зону проведения СВО, отметил Минниханов. «Самое главное – любая военная операция нуждается в вооружении, оснащении. Наша республика промышленная, и все, что причитается с наших предприятий ОПК для нужд Минобороны поставляется. Эти вопросы тоже на контроле, они решаются», – отметил он.

Важную роль играет возрождение традиционных духовно-нравственных ценностей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Казань — не просто региональный центр, она вносит свой вклад в развитие международных отношений»

На фоне спецоперации ключевым фактором является сплочение нашего общества, подчеркнул Минниханов. Здесь важную роль играет возрождение традиционных духовно-нравственных ценностей, продолжил он. Поэтому особое внимание в 2022 году было уделено празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. При этом стало видно, какие страны остались партнерами России, а какие отвернулись от нее после начала специальной военной операции.

«Мы провели большие мероприятия в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Это событие прошло на федеральном уровне. Огромная благодарность нашему Президенту Владимиру Путину за решения, принятые по этому направлению. Был очень хороший повод пригласить дружественных партнеров. Мы увидели, кто наши партнеры, а кто отвернулся от нас», — заметил Минниханов.

Президент Татарстана также напомнил, что Казань в этом году была выбрана Молодежной столицей Организации исламского сотрудничества, и поэтому ее посетило много гостей из других стран.

«Это говорит, что Казань — не просто региональный центр. Город вносит свой вклад в развитие международных отношений России с другими странами», — заключил Минниханов.

В продолжение темы он также ответил на вопрос журналистов о строительстве Соборной мечети в Казани. Сейчас идет процесс выбора проекта. Есть два варианта — более современный и классический. В ближайшее время все необходимые решения будут приняты, и в будущем году однозначно начнется строительство.

«Мы выбрали новую площадку для строительства Соборной мечети, но там еще необходимо провести инженерные работы, связанные с ливневками. Уже [эту] работу мы начали. Что касается самого проекта, то мы выбираем между двумя вариантами: один более современный, второй — классический. Нам здесь нельзя ошибиться. В ближайшее время мы все решения примем. То, что в наступающем году мы начнем строительство, — однозначно», — подчеркнул Президент РТ.

Рустам Минниханов пояснил, что сейчас идет изучение уже существующих мечетей, чтобы не ошибиться при выборе проекта для реализации.

«Нужны новые направления, нужны новые решения, новые поставщики, ну, и самое главное в этой ситуации – мы должны надеться на себя» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«По объему промышленной продукции и по ВРП не падаем. Наоборот, у нас есть рост»

На протяжении всего 2022 года на Россию оказывалось беспрецедентное экономическое давление, напомнил руководитель республики. Несмотря на все сложности, объем валового регионального продукта и промышленного производства в этом году превысит показатели прошлого года, сообщил Президент Татарстана.

«Нужны новые направления, нужны новые решения, новые поставщики, ну, и самое главное в этой ситуации – мы должны надеться на себя. Все узкие места мы видим. У нас должна быть четкая системная работа для того, чтобы экономика наша работала. В этом году, несмотря на все сложности, мы и по объему промышленной продукции и по валовому региональному продукту не падаем. Наоборот, у нас есть рост», – подчеркнул Минниханов.

По его словам, рост мог бы быть и больше, если бы не санкции. Он также отметил результаты в сельском хозяйстве и привлечении инвестиций в основной капитал.

«Выполнены все задачи, связанные с национальными проектами, республиканскими проектами. Это благодаря слаженной работе всех органов власти республики и наших территориальных учреждений федеральных органов власти, муниципалитетов, а также наших предприятий», – подчеркнул Президент РТ.

Он отметил, что республика получает большую федеральную поддержку в первую очередь на реализацию инфраструктурных проектов.

«Вопрос частичной мобилизации очень непростой. Перед нами стоит задача обеспечивать все нужды семей мобилизованных» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Будем очень внимательно относиться к просьбам семей мобилизованных»

Затем беседа вновь переключилась на главную тему последних месяцев – спецоперацию. От корреспондента «Татар-информа» прозвучал вопрос о мерах поддержки для мобилиизованных воинов и членов их семей.

Поддержка и помощь в их адрес – это долг государства. Каждой их просьбе будет уделено особое внимание. Уже сейчас работает горячая линия, дети обеспечены путевками в лагеря и приглашениями на новогодние елки, ответил Рустам Минниханов.

«Вопрос частичной мобилизации очень непростой. Перед нами, органами власти, стоит задача обеспечивать все нужды семей мобилизованных. Мы приняли ряд решений по этому направлению: питание в школах, путевки в летние лагеря и многие другие. Это долг государства перед семьями. Мы понимаем их. Заверяю, мы будем очень внимательно относиться к просьбам этой категории», – заявил Минниханов.

Он напомнил, что дети мобилизованных с 1 по 4 класс были приглашены на елку в Казанский Кремль, а с 5 по 11 класс на Республиканскую елку в «Татнефть Арену», которая состоялась 25 декабря.

«Что касается детей. Новый год, а папы нет. Мы должны были как-то отреагировать», – пояснил Президент РТ.

Все государственные и муниципальные услуги в Татарстане переведены в цифровой формат. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Главное для развития цифровизации – люди»

Не обошел вниманием Минниханов и тему цифровой трансформации. По его словам, для цифровизации необходима инфраструктура, современное оборудование, но самое главное – люди.

«Главное в этой работе – не только деньги, но и люди. Нужно подготовить специалистов, способных разрабатывать программы», – сказал руководитель республики.

Он заметил, что в вопросе цифровизации Татарстан находится в начале длинного пути, хотя «достаточно серьезный путь уже пройден». Так, например, все государственные и муниципальные услуги переведены в цифровой формат.

Три тысячи объектов социально-культурной сферы подключены к высокоскоростному интернету, но «эта работа еще не завершена», добавил Президент РТ.

«По цифровизации мы во всех отраслях имеем программы. Они требуют серьезного финансирования, и самое главное – человеческих ресурсов, которые могут решать эти задачи. Мы также активно участвуем в федеральных программах», – подчеркнул он.

Минниханов заверил, что работа по развитию цифровизации в республике будет продолжена. «Мне министр доложил, что по итогам текущего года мы на первой позиции. Хотя до этого выглядели хуже. Это все системная работа», – заключил он.

В Куюках в режиме реального времени провели открытие новой амбулатории Фото: minzdrav.tatarstan.ru

«Нужно использовать возможности цифровых технологий в здравоохранении»

В продолжение разговора о цифровых технологиях, организаторы встречи подключили к площадке пресс-конференции прямую интернет-трансляцию из Куюков Пестречинского района РТ. Там в режиме реального времени провели открытие новой амбулатории – пункта первичной медпомощи жителям.

Во всех врачебных амбулаториях Татарстана необходимо использовать цифровые технологии, так как не все медучреждения возможно укомплектовать кадрами, обратился по видеосвязи к участникам церемонии Рустам Минниханов.

«Врачебная амбулатория должна быть укомплектована профессионалами. Помимо этого, в этих медицинских центрах должны использоваться возможности цифровых технологий. Ведь мы не везде можем держать специалистов высокого уровня. Есть возможности видеоконференцсвязи и другие инструменты», — отметил Минниханов.

На связь с Президентом и журналистами вышел министр здравоохранения РТ Марат Садыков. Он рассказал, что это лечебное учреждение представляет собой один из четырех проектов в Татарстане, которые реализуются за счет средств бюджетов разных уровней благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

По словам Садыкова, укомплектованность объекта кадрами составляет 95%, здание оснащено самым современным оборудованием.

«Поздравляем! Это очень нужный объект и очень вовремя», — сказал Минниханов команде врачей в Куюках и пожелал продуктивной работы специалистам амбулатории.

2023 год в Татарстане объявлен Годом национальных культур и традиций Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы хотим сохранить свою самобытность, кто бы ни был – чуваши, татары, русские»

После подведения итогов уходящего года, речь зашла и о перспективах. Решение об объявлении 2023 года в Татарстане Годом национальных культур и традиций имеет большое значение для сохранения самобытности народов республики, отметил Президент РТ. По его мнению, это важно для татарстанцев всех национальностей.

Участникам пресс-конференции показали видеоролик, на котором жители республики разных национальностей облаченные в национаьные костюмы на своих родных языках произнесли фразу: «Татарстан – наш дом». После этого один из журналистов поинтересовался, почему было принято решение об объявлении 2023-го года в Татарстане Годом национальных культур и традиций.

«А вы что, против?» – пошутил Минниханов в ответ. Он пояснил, что это важно для всех жителей республики, независимо от их национальной принадлежности.

«Любое решение – не просто “хотелки”. Мы советуемся, обсуждаем. Что важно для нас сегодня? Для нас сегодня важно, как мы развиваемся. Но мы хотим сохранить свою самобытность, кто бы ни был – чуваши, татары, русские», – сказал он.

В качестве примера он привел 100-летие республики Саха (Якутия), на праздновании которого побывал, отметив, что жители Якутии глубоко прогружены в свою национальную самобытность.

«А мы немного “модифицированы”, и это не очень хорошо, – констатировал Президент РТ. – Поэтому я считаю, что это решение правильное».

Президент РТ отметил нелегкий труд журналистов, которые всегда должны быть готовы к новым вызовам Фото: president.tatarstan.ru

«Наша страна должна отстаивать свои позиции. Другого пути нет»

В завершение встречи Рустам Минниханов поблагодарил журналистов за работу по освещению значимых событий, которые произошли в этом году. Это празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в Татарстане, международный форум к 50-летию Конвенции ЮНЕСКО, частичная мобилизация и другие. Руководитель Татарстана подчеркнул, что функция журналиста в деятельности государства очень важна.

«Я очень благодарен за работу, которую вы проводите. Надеюсь, что наши встречи будут продолжены и мы будем активно и творчески работать. Цель моей встречи — сказать вам большое спасибо. Бик зур рэхмэт!» — обратился он к представителям СМИ.

Президент РТ также отметил нелегкий труд журналистов, которые всегда должны быть готовы к новым вызовам.

«Легко не будет. Всевышний испытывает только тех, кто может эти испытания пройти. Мы из той категории, которые готовы к вызовам и готовы пройти эти испытания», — сказал Рустам Минниханов.

Президент подчеркнул необходимость наличия твердой позиции у журналистов и других активных людей.

«Наша страна должна отстаивать свои позиции. Другого пути нет. Каждый из нас должен внести свою лепту. Наша республика, я как руководитель Татарстана, наша команда, предприниматели. Мы должны быть патриотами нашего российского государства. И не просто говорить лозунги, но и своими делами доказывать свою российскую государственность. Будем трудиться во благо нашей большой Родины. Татарстан был и остается одним из серьезных субъектов страны», — резюмировал Президент Татарстана.