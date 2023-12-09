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Минниханов: Земля Татарстана во все времена рождала мужественных людей
Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства поздравил татарстанцев с Днем героев Отечества, который отмечается по всей России. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
«В этот день мы отдаем дань уважения всем тем, кто в разные годы проявлял героизм и отвагу в воинском деле, в защите Отечества, своим самоотверженным трудом и высокими достижениями внес неоценимый вклад в развитие страны», — сказал руководитель республики.
Он подчеркнул, что татарстанская земля во все времена рождала мужественных и беззаветно преданных своему долгу людей.
«Для нас — они яркий пример героизма, стойкости и отваги», — резюмировал Рустам Минниханов.
Он также напомнил, что сегодня отмечается Международный день борьбы с коррупцией, и отметил, что одним из условий успешного развития России является эффективное противодействие коррупции.
«Мы нацелены на реализацию крупных инвестпроектов, дальнейшее повышение качества жизни граждан. Это невозможно без системной работы по обеспечению публичности и открытости всех уровней власти», — сказал Раис РТ и добавил, что успеха в борьбе с коррупцией можно достичь лишь при активной поддержке жителей республики, совместной работе власти и общества.
Рустам Минниханов напомнил еще об одной памятной дате — 12 декабря будет отмечаться День Конституции России. По его словам, Конституция РФ установила основу правовой системы нашей страны и сыграла важнейшую роль в стабилизации общественных процессов, утвердила права и свободы гражданина как высшую ценность.
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