Минниханов: Ждем осеннюю волну пандемии, поводов расслабляться пока нет

В настоящее время уровень прироста новых случаев Covid-19 в Татарстане составляет 0,26%, привились почти 990 тыс. жителей республики. Однако поводов для ослабления бдительности пока нет, так как эксперты прогнозируют новый, осенний скачок заболеваемости. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявил Президент республики Рустам Минниханов.

Руководитель РТ призвал население и организации строго соблюдать все антиковидные меры.

«Пока повода расслабляться нет. Эксперты говорят об осенней волне пандемии. Чтобы этой волны не было нужно соблюдать все требования Роспотребнадзора и вакцинироваться», — подчеркнул он.

По словам Рустама Минниханова, в Татарстане в наличии четыре вакцины от коронавируса, их количества достаточно для вакцинации всех желающих.