Минниханов заявил в Джидде о важности защиты традиционных нравственных ценностей

Россия и страны Исламского мира должны активизировать отношения для защиты безопасности в мире и сохранения традиционных ценностей. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании группы «Россия — Исламский мир» в Джидде.

В своем выступлении руководитель республики напомнил, что по инициативе Президента РФ Владимира Путина Россия стала наблюдателем в Организации исламского сотрудничества.

«Сегодня нам следует гораздо активнее использовать потенциал наших отношений. Нам следует совместно повысить эффективность борьбы с терроризмом и взаимодействие по таким направлениям, как защита традиционных нравственных ценностей, забота о социально незащищенных членах общества и национальных меньшинствах, борьба с природными и техногенными катастрофами, экология», — сказал Минниханов.

Президент Татарстана также рассказал об опыте республики в построении многонационального и многоконфессионального мира. «Татарстанская модель гармоничного совместного проживания и взаимодействия народов и религий транслируется сегодня как образец разумного цивилизационного подхода в вопросах национальной безопасности и Стратегии дальнейшего развития Российской Федерации», — отметил он.

Президент напомнил, что в следующем году будет широко отмечаться 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. По этому случаю в рамках заседания Группы организована выставка.

Кроме того, Минниханов рассказал об успешном сотрудничестве с Организацией исламского сотрудничества, Исламским банком развития. В этой части активная работа ведется в рамках ежегодного Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit».

Также Президент Татарстана поблагодарил Организацию исламского сотрудничества и Молодежный форум ОИС за присвоение Казани статуса молодежной столицы ОИС 2022.

Делегация Татарстана во главе с Президентом РТ накануне прибыли в Саудовскую Аравию с рабочим визитом. Рустам Минниханов по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир», заседание которой началось сегодня в Джидде.