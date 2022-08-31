Минниханов заявил об интересе Татарстана к наращиванию сотрудничества с Бахрейном

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня встретился с министром нефти и экологии Королевства Бахрейн Мохаммедом бин Мубараком бин Даиной, который прибыл в Казань для участия в Татарстанском нефтегазохимическом форуме — 2022. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

В ходе беседы Рустам Минниханов отметил, что российское государство уделяет большое внимание развитию отношений с Королевством Бахрейн. «Татарстан на своем уровне стремится вносить вклад в развитие сотрудничества с вашей страной в рамках российско-бахрейнских отношений», — подчеркнул он.



Вместе с тем руководитель республики отметил необходимость наращивания сотрудничества. «Номенклатура продукции, которая могла бы поставляться в Бахрейн, весьма широка. Это поставки нефтехимической и машиностроительной продукции, автомобильных шин, компрессоров, фармацевтики и медицинского оборудования, сельхозтоваров», — заметил Минниханов.

Фото: © пресс-служба Президента РТ

Президент РТ проинформировал представителей Бахрейна, что этот год является особенным для Татарстана, так как в республике отмечают 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. И поблагодарил делегацию за участие в основных праздничных мероприятиях.

В свою очередь министр нефти и экологии Бахрейна передал Президенту республики слова приветствия от короля Бахрейна Хамада бен Исы аль-Халифы и поблагодарил за личное внимание к развитию сотрудничества.

«Мы на выставке ознакомились с потенциалом ваших компаний. И по итогам готовы провести отдельные встречи с ними. Впечатлен технологиями, которые у вас используются в нефтедобыче и переработке», — отметил Мохаммед бен Мубарак бен Даин.