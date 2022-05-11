Минниханов заявил о заинтересованности в развитии сотрудничества с Чувашией

Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с главой Чувашии Олегом Николаевым. В ходе беседы он заявил о заинтересованности в развитии сотрудничества двух соседних республик, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Встреча прошла в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Казанском Кремле. Олег Николаев прибыл в Казань для участия в торжествах, посвященных 80-летию завершения строительства Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа во время Великой Отечественной войны.

Руководители двух субъектов Федерации обсудили вопросы взаимодействия регионов в экономике, культуре и образовании, а также то, как воплощаются в жизнь некоторые совместные проекты.

Рустам Минниханов вручил Олегу Николаеву татарстанскую медаль «100 лет образования ТАССР», а тот в свою очередь вручил ему памятную медаль, посвященную 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Президент РТ поблагодарил коллегу за внимание к укреплению сотрудничества и подчеркнул, что республики объединяют крепкие деловые и культурные связи. Товарооборот между Татарстаном и Чувашией составляет около 8 млрд рублей.

При этом Татарстан поставляет грузовые автомобили, дизельное топливо и бензин, азотные удобрения, стекло, широкий ассортимент продуктов питания, моющие средства и продукцию легкой промышленности, тогда как Чувашия — продукты питания, обувь и трикотаж, каустическую соду, сантехнику, лакокрасочные и строительные материалы.

Фото: © tatarstan.ru

«Мы заинтересованы в развитии сотрудничества. Среди важных направлений — взаимодействие в образовании и науке, в здравоохранении, в области молодежной политики и в развитии туризма», — заметил Рустам Минниханов.

Он выразил признательность за поддержку работы татарских общественных организаций в Чувашии и отметил, что в Татарстане оказывают содействие Чувашской национально-культурной автономии.

Президент Татарстана также напомнил, что в республике ежегодно начиная с 1993 года проводится праздник чувашской культуры «Уяв» и пригласил коллегу принять участие в нем — на этот раз он будет организован в июле в Алькеевском районе. Кроме того, Рустам Минниханов предложил представителям Чувашии посетить мероприятия, посвященные 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» и международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit». Олег Николаев принял приглашение.

Глава Чувашии в свою очередь подчеркнул, что республики издавна связывает не только близкое географическое расположение, но и тесные национально-культурные связи. «В обоих регионах на серьезном уровне выстроена работа с диаспорами. Одним из последних примеров нашего конструктивного взаимодействия является большой культурный проект по увековечиванию памяти строителей Волжского оборонительного рубежа. Отрадно, что Татарстан активно подключился к этому большому делу», — сказал он.

«Важной составляющей дальнейшего сотрудничества, которая еще больше укрепит существующие между нашими народами связи, станет открытие речных туристических маршрутов по Волге на судах на подводных крыльях „Валдай“», — добавил Олег Николаев.

«В этом году мы отмечаем 80-летие завершения строительства Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа в годы Великой Отечественной войны, которые стали свидетельством патриотизма и самоотверженности всех жителей нашей страны, вклада тружеников тыла в Победу. Наша задача — сохранить общую память и передать ее молодому поколению», — резюмировал Рустам Минниханов.

После окончания встречи руководители двух соседних республик отправились на праздничный концерт в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая, посвященный 80-летию завершения строительства Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа. На нем выступят творческие коллективы и артисты Татарстана и Чувашии.