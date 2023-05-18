Минниханов заявил о вкладе Татарстана в российско-эмиратские отношения

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан вносит вклад в укрепление российско-эмиратских отношений, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным и государственным министром внешней торговли ОАЭ Тани Ахмедом Аль Зейуди. Встреча прошла сегодня в рамках Международного экономического форума «Россия-Исламский мир:KazanForum».

«Татарстан активно способствует укреплению российско-эмиратских отношений. Визиты татарстанских делегаций в вашу страну стали хорошей традицией», – отметил Минниханов, обращаясь к гостям.

Он также напомнил, что в начале мая принимал участие в инвестиционном форуме в Дубае, на котором обсуждалось, в том числе, развитие сотрудничества России с ОАЭ, а сегодня эмиратская делегация прибыла с ответным визитом в Казань.



«Мы рады работать вместе. За последние годы мы работаем по самым разным направлениям. Для нас Россия – стратегический партнер», – сказал Госминистр.



Кроме того, участники встречи обсудили перспективы развития проекта «Север-Юг», сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Мы говорили сегодня на сессии про коридор „Север-Юг“. Для нас это очень интересный проект, так как мы можем работать с партнерами напрямую», — заключил Тани Ахмед Аль Зейуди.