Минниханов заявил о стратегическом значении «Танеко» для развития нефтехимии в Татарстане

Фото: пресс-служба Президента РТ

Несмотря на санкции, реализация проекта «Танеко» продолжится, так как для Татарстана он очень важен, заявил президент республики Рустам Минниханов. В рамках рабочей поездки в Нижнекамский район он провел совещание по подведению итогов реализации проекта в этом году.

Ранее Минниханов принял участие в запуске производства ароматики на «Танеко». Он подчеркнул, что этот шаг имеет стратегическое значение для дальнейшего развития нефтехимии в республике. «Так, получаемый параксилол позволит нам запустить проекты по производству терефталевой кислоты и полиэтилен-терефталата, который на сегодняшний день импортируется», – сказал Президент РТ.

Каждый новый этап развития «Танеко» позволяет увеличивать объем выпуска востребованной продукции при соблюдении высоких экологических стандартов, добавил он. Всего с момента запуска проекта переработано свыше 109 млн тонн нефтесырья, а объем инвестиций в строительство предприятия составил 528,5 млрд рублей.

«Комплекс „Танеко“ – наша гордость, это проект всероссийского масштаба. Мы высоко это ценим», – добавил Рустам Минниханов.

Ежегодный ввод в эксплуатацию новых технологических объектов «Танеко» позволил достичь в 2022 году объема переработки 16,2 млн тонн в год, при сохранении выхода светлых нефтепродуктов на уровне 82% и глубины переработки 99,2%, сообщил гендиректор предприятия Илшат Салахов.

Сейчас на предприятии работают 4,5 тыс. сотрудников, функционирует 29 действующих установок, позволяющих производить продукцию, соответствующую экологическим требованиям и мировым стандартам. По итогам текущего года индекс промышленного производства ожидается на уровне 130,9%. При этом за последние годы на комплексе планомерно обеспечивается снижение удельных показателей выбросов загрязняющих веществ, образования неутилизируемых отходов.

В 2023 году планируется продолжить реализацию проектов и вводить новые в эксплуатацию новые установки, а также сократить индекс воздействия на окружающую среду и усилить работу по импортозамещению оборудования.

В завершение совещания Минниханов и глава района Наиль Маганов вручили государственные и корпоративные награды лучшим работникам «Татнефти», «Танеко» и партнерам, задействованным в эксплуатации, проектировании и строительстве комплекса, сообщает пресс-служба Президента РТ.