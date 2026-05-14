Минниханов заявил о роли «КазаньФорума» в укреплении международного диалога

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что «КазаньФорум» призван стать площадкой, где Россия и страны исламского мира демонстрируют приверженность общим ценностям мира, стабильности и взаимовыгодного развития. Об этом он сказал на встрече с чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в РФ, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов поблагодарил дипломатических представителей за участие в форуме и отметил, что международная обстановка остается нестабильной, в том числе на фоне обострения конфликтов на Ближнем Востоке.

«Наш форум призван стать площадкой, на которой Россия и исламский мир демонстрируют приверженность общим ценностям мира, стабильности и взаимовыгодного развития, вырабатывая совместные стратегии для преодоления глобальных вызовов и укрепления экономических связей», – подчеркнул он.

Раис Татарстана отметил, что взаимодействие России и стран Организации исламского сотрудничества остается важным направлением внешней политики, а Татарстан активно участвует в развитии этих связей.

По его словам, республика поддерживает постоянный диалог с партнерами, реализует совместные проекты и развивает гуманитарное сотрудничество.

Минниханов сообщил, что товарооборот Татарстана со странами ОИС по итогам прошлого года составил $7,3 млрд, при этом растут показатели торговли с рядом государств, включая Бангладеш, Иран, Индонезию, Катар и другие.

«Татарстан – экспортно-ориентированный регион. Мы готовы предложить самый широкий спектр промышленной и сельскохозяйственной продукции. Наша республика открыта для инвестиций», – добавил он.

Отдельно он подчеркнул важность гуманитарного сотрудничества: в вузах Татарстана обучаются тысячи студентов из стран ОИС, реализуются программы обмена, а также работают зарубежные филиалы КФУ.

Также Раис РТ отметил значение развития прямого авиасообщения для укрепления деловых, туристических и гуманитарных связей.

«В Татарстане часто проводятся крупные международные события и встречи. Наряду с "КазаньФорумом" это Глобальный молодежный саммит, Нефтегазохимический и Энергетический форумы, форум Kazan Digital Week и другие. В 2024 году у нас состоялся саммит БРИКС. В текущем году запланировано проведение саммита "Россия – АСЕАН". Выражаю признательность за активное продвижение возможностей сотрудничества с Россией и ее регионами в ваших странах», – сказал Минниханов.

В завершение встречи выступили представители дипломатических миссий ряда стран, включая Бахрейн, Кыргызстан, Ирак, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Судан, Малайзию и другие государства.