Минниханов заявил о развитии партнерского банкинга в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил в ежегодном послании Госсовету РТ, что в республике системно формируется инфраструктура партнерского банкинга.

«Открыт первый в СНГ Центр содействия развитию исламского финансирования AIOFI. Разработан и принят первый национальный стандарт для сделок. Следует продолжить работу по развитию данного направления, обеспечить дальнейшее тиражирование пилотных инструментов и активное вовлечение инвестиционного потенциала исламского мира в экономику Татарстана», – заявил лидер республики.

Минниханов напомнил, что по поручению Президента России Владимира Путина Татарстан продолжает работу с исламскими странами, в том числе в рамках деятельности Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Работа выстроена по разным направлениям: это культурный и научный обмен, межрелигиозный диалог, взаимодействие по линии молодежных движений и средств массовой информации, развитие сотрудничества в сфере халяль-индустрии как по продуктам питания, так и в области медицины, туризма, моды и другие направления.