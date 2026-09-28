news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 28 сентября 2026 10:41

Минниханов заявил о развитии партнерского банкинга в Татарстане

Читайте нас в

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил в ежегодном послании Госсовету РТ, что в республике системно формируется инфраструктура партнерского банкинга.

«Открыт первый в СНГ Центр содействия развитию исламского финансирования AIOFI. Разработан и принят первый национальный стандарт для сделок. Следует продолжить работу по развитию данного направления, обеспечить дальнейшее тиражирование пилотных инструментов и активное вовлечение инвестиционного потенциала исламского мира в экономику Татарстана», – заявил лидер республики.

Минниханов напомнил, что по поручению Президента России Владимира Путина Татарстан продолжает работу с исламскими странами, в том числе в рамках деятельности Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Работа выстроена по разным направлениям: это культурный и научный обмен, межрелигиозный диалог, взаимодействие по линии молодежных движений и средств массовой информации, развитие сотрудничества в сфере халяль-индустрии как по продуктам питания, так и в области медицины, туризма, моды и другие направления.

#ПосланиеМинниханова2026
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Чай с хазратом»: зачем нужны суннат-намазы и когда нельзя читать намаз

«Чай с хазратом»: зачем нужны суннат-намазы и когда нельзя читать намаз

27 сентября 2026

Муж татарской поэтессы и ученой Эльвиры Сафиной погиб на СВО

27 сентября 2026
Новости партнеров