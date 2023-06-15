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Минниханов заявил о потенциале сотрудничества Татарстана и Тывы в сфере образования
Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с Республикой Тыва, в том числе – в сфере образования. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на встрече с главой региона Владиславом Ховалыгом, которая прошла на полях Петербургского международного экономического форума.
Во встрече принял участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
«У наших предприятий есть большой интерес к наращиванию сотрудничества с вашим регионом. Межрегиональный товарооборот пока небольшой. Мы заинтересованы в развитии взаимодействия в области машиностроения, автомобилестроения, поставок продукции сельского хозяйства», – отметил Минниханов.
Отдельно он отметил важность сотрудничества в сфере образования, подчеркнув, что Тыва и Татарстан – многонациональные регионы, и тувинцы относятся к тюркской группе народов.
В завершение Минниханов и Ховалыг подписали соглашение о сотрудничестве между регионами.
Напомним, что также Татарстан на ПМЭФ заключил соглашения со Ставропольским краем и Смоленской областью.
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