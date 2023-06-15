Минниханов заявил о потенциале сотрудничества Татарстана и Тывы в сфере образования

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с Республикой Тыва, в том числе – в сфере образования. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на встрече с главой региона Владиславом Ховалыгом, которая прошла на полях Петербургского международного экономического форума.

Во встрече принял участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«У наших предприятий есть большой интерес к наращиванию сотрудничества с вашим регионом. Межрегиональный товарооборот пока небольшой. Мы заинтересованы в развитии взаимодействия в области машиностроения, автомобилестроения, поставок продукции сельского хозяйства», – отметил Минниханов.

Отдельно он отметил важность сотрудничества в сфере образования, подчеркнув, что Тыва и Татарстан – многонациональные регионы, и тувинцы относятся к тюркской группе народов.

В завершение Минниханов и Ховалыг подписали соглашение о сотрудничестве между регионами.

Напомним, что также Татарстан на ПМЭФ заключил соглашения со Ставропольским краем и Смоленской областью.