Минниханов заявил о планах Татарстана укреплять связи со странами АТР

Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал об участии в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и перспективах сотрудничества республики со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом он сообщил в своем канале в МАКСе.

Минниханов отметил, что Восточный экономический форум ежегодно объединяет представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Мы активно сотрудничаем с Китаем, растет товарооборот с Вьетнамом, видим перспективы с Индией. Именно поэтому Татарстан представлен за тысячи километров от дома!» – написал Минниханов.

Отдельно Минниханов остановился на сотрудничестве с Китаем. Он назвал КНР одним из крупнейших партнеров Татарстана и сообщил, что товарооборот сторон достиг 3,3 млрд долларов.

Раис Татарстана подчеркнул, что республика продолжит укреплять связи со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Фото: https://max.ru/rustamminnikhanov