Минниханов заявил о необходимости сформировать новое поколение профессионалов науки

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан – в числе лидеров по числу заявок на изобретения и патенты. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на панельной сессии Нефтяного саммита в Альметьевске.

«Отдельного внимания заслуживает работа по вовлечению молодежи в науку. Наша стратегическая цель – сформировать новое поколение профессионалов», – заявил Минниханов.

Панельная дискуссия была посвящена перспективам развития отечественного топливно-энергетического комплекса. Центральную роль в обсуждении занял вопрос подготовки высококвалифицированных специалистов. Все участники сессии даже прошли онлайн-опрос «Какие наиболее вероятные проблемы возникнут в развитии ТЭК России». По его результатам, 40% людей склоняются как раз к проблеме кадров.

Раис Татарстана отметил, что устойчивое развитие ТЭК возможно только через технологический прорыв и формирование новых компетенций, в частности, в машиностроении, нефтехимии, биотехнологии, ИТ-направлении.

«Мы формируем целостную экосистему подготовки инженерных и научных кадров. Крупные компании открывают современные учебно-лабораторные комплексы», – подчеркнул Минниханов.

Он добавил, что сегодня важно мотивировать школьников, чтобы они чаще выбирали точные науки, особое внимание уделяя физике и химии.