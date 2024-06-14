Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов заявил о необходимости провести Игры БРИКС на высоком уровне
Спортивные игры стран БРИКС, которые сейчас принимает Казань, должны пройти на высоком уровне. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.
«Проведение спортивных мероприятий, организационные моменты, вопросы безопасности — всё это требует особого внимания», — подчеркнул Рустам Минниханов.
В связи с этим Раис РТ напомнил, что церемония закрытия Игр БРИКС будет организована 23 июня в рамках праздника Сабантуй.
Кроме того, Минниханов заметил, что 10 и 11 июня в столице Татарстана проходил II Международный форум министров образования, собравший делегатов из 40 стран.
«Мероприятие прошло на очень высоком уровне. Слова благодарности всем, кто был задействован в организации форума», — сказал он.
Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Друг с другом состязаются более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.
При проведении игр задействованы 16 спортивных объектов Казани. При этом соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу организованы в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»