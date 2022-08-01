Минниханов заявил о готовности поставлять в Таджикистан вертолеты, КАМАЗы и продукты

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в России Давлатшохом Гулмахмадзода. Он призвал нарастить сотрудничество между татарстанскими и таджикскими предприятиями и завил о готовности татарстанских предприятий выйти на рынок дружественной республики.

«Двусторонние связи находятся на подъеме, активно развиваются контакты во всех областях. Таджикистан – стратегический партнер и союзник России», – отметил Минниханов.

Татарстан заинтересован в укреплении сотрудничества с Таджикистаном, добавил он. Так, сегодня активно развиваются торгово-экономические и гуманитарные связи, подписаны соглашения о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами, предприятиями и вузами, а между городами двух республику курсируют самолеты, отметил Президент РТ.

При этом Минниханов отметил, что имеющиеся возможности используются не в полной мере, и призвал активизировать сотрудничество в торгово-экономической сфере. К примеру, Татарстан заинтересован в осуществлении взаимодействия по линии «КАМАЗа», продвижении продукции нефтехимических комплексов и расширении присутствия других татарстанских компаний на рынке Таджикистана. также среди приоритетных направлений сотрудничества – машиностроение, АПК, здравоохранение, информатизация. Республика готова поставлять вертолеты, сельхозтехнику, нефтегазовое оборудование, автошины, продукты питания, в том числе отвечающие требованиям халяль, добавил Минниханов.

Интерес представляют и поставки товаров из Таджикистана – в первую очередь, это сельскохозяйственная продукция, бахчевые культуры.

Сотрудничество ведется и в других сфера – к примеру, в образовании и культуре. В татарстанских вузах обучается порядка 900 студентов из Таджикистана, а в общественной жизни активное участие принимает национально-культурная автономия таджиков Татарстана «Сомониён».

Давлатшох Гулмахмадзода отметил, что за 30 лет дипломатических отношений между Россией и Таджикистаном подписано более 300 различных соглашений. «Мы остаемся стратегическими партнерами. Растет товарооборот. Сегодня Таджикистан ведет большую работу по укреплению промышленного сектора. У нас действует пять свободных экономических зон. Мы приглашаем татарстанские компании развивать свои производства на территории нашей страны», – приводит слова посла пресс-служба Президента РТ.