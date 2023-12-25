Минниханов заявил, что зарубежные инвесторы продолжают интересоваться Татарстаном

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Сложная экономическая ситуация не стала помехой для иностранных компаний — они продолжают интересоваться возможностью инвестировать в Татарстан. Об этом сказал Раис РТ Рустам Минниханов.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы видим интерес к республике со стороны зарубежных инвесторов. В текущем году иностранные инвестиции поступали из 17 стран. Доминирующая их часть была направлена на развитие обрабатывающих производств. Больше всего инвестиций поступило из Турции (14 млн долларов), Китая (13,5 млн долларов) и Казахстана (7,8 млн долларов)», — рассказал руководитель республики.

Отвечая на вопрос «Татар-информа», произошел ли разворот экономики на Восток, Минниханов подчеркнул, что Татарстан всегда имел разностороннюю экономическую кооперацию, хотя восточные страны ближе к республике с точки зрения истории и культуры.

«Последние 15 лет нашим крупнейшим инвестором является Турция. Общий объем инвестиций из этой страны составил более 2,3 млрд долларов. Большой интерес к работе с Татарстаном проявляют компании из других исламских стран, особенно с братскими для татар народами: Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан. В текущем году открылось генеральное консульство Кыргызской Республики в Казани. Также в республике работают генконсульства Турции, Ирана, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана», — отметил Раис РТ.

Кроме того, важным направлением для привлечения иностранных инвестиций из исламских стран является реализация федерального закона по партнерским финансам.

«Как пилотному региону, Татарстану нужно качественно отработать проведение эксперимента по созданию благоприятных правовых условий для внедрения партнерских финансов в нашей стране», — поставил задачу Минниханов.

Он также напомнил, что авторитетной площадкой для развития сотрудничества с мусульманскими странами является KazanForum, в котором в 2023 году приняли участие 17 тыс. делегатов из 80 стран мира.

«В 2024 году в Татарстане пройдет юбилейный 15-й KazanForum. Надеемся, что проведение форума даст положительный эффект для всей российской экономики», — заключил руководитель республики.