Минниханов заявил, что Татарстан лидирует в ПФО по объему сельхозпродукции

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сельское хозяйство остается одной из ключевых отраслей экономики Татарстана. Об этом заявил Раис республики Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

11 октября работники и ветераны агропромышленного комплекса отметят профессиональный праздник. В отрасли заняты около 70 тыс. жителей Татарстана. По итогам 2025 года республика произвела сельскохозяйственной продукции на 404,5 млрд рублей, заняв первое место по этому показателю среди регионов Приволжского федерального округа.

Если учитывать пищевую и перерабатывающую промышленность, общий объем продукции АПК Татарстана достиг 795 млрд рублей. По многим другим направлениям республика также входит в число лидеров страны.

По словам Рустама Минниханова, в этом году в Татарстане собрали около 4 млн тонн зерна, 2,2 млн тонн сахарной свеклы и более 1 млн тонн масличных культур. Кроме того, республика получила 1,2 млн тонн картофеля и овощей. Раис отметил, что хозяйства заготовили достаточно кормов на зиму.

Татарстан также входит в число крупнейших регионов России по поголовью крупного рогатого скота. В республике насчитывается 803 тыс. голов КРС, в том числе 307 тыс. коров. В этом году регион рассчитывает приблизиться к отметке в 2,5 млн тонн молока, что позволит ему занять первое место в стране.

Недавно достижения татарстанского АПК представили на выставке «Золотая осень» в Москве. Работу отрасли высоко оценил председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Основные мероприятия, посвященные Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в Татарстане запланировали на 22 октября. Рустам Минниханов поручил главам районов организовать чествование лучших работников отрасли во всех муниципалитетах.

В завершение Раис поздравил ветеранов и работников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего.