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Общество 24 марта 2025 11:38

Минниханов заявил, что следит за каждой игрой «Ак Барса»: Даже переключаю телевизор

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Минниханов заявил, что следит за каждой игрой «Ак Барса»: Даже переключаю телевизор
Фото: телеграм-канал Лилии Галимовой

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что знает ход каждой игры ХК «Ак Барс» от начала и до конца и искренне болеет за команду.

«Иногда даже переключаю телевизор», – цитирует Минниханова руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

При этом он признался, что не всегда посещает матчи, потому что боится спугнуть удачу. Но это не означает, что руководитель республики в эти моменты не болеет за «Ак Барс», отметил Минниханов.

«Если меня нет на скамейке болельщиков, не думайте, что я за вас не болею», – сказал Раис РТ.

#Рустам Минниханов #ХК Ак барс
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