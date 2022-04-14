Минниханов заявил, что нужно продолжать развивать психологические службы в вузах

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел очередное расширенное заседание антитеррористической комиссии в РТ — оно было посвящено вопросам психологической безопасности образовательной среды.

Руководитель республики отметил, что последние три года в республике произошли несколько резонансных событий с участием учащихся и студентов. Это свидетельствует о негативных процессах в молодежной среде, которые исходят от деструктивных виртуальных сообществ, оказывающих негативное влияние на психологическом уровне.

Чтобы снизить напряженность в молодежной и образовательной средах, задействован научный потенциал и реализуются различные проекты. Совместные усилия на федеральном и республиканском уровне позволили изучить эти феномены и выработать механизмы для повышения эффективности профилактики и снижения обозначенных угроз в перспективе.

Президент РТ подчеркнул, что особое внимание нужно уделить межведомственному взаимодействию в молодежной политике — на уровне вузов и ссузов — и продолжить развивать психологические службы в системе высшего образования.

На сегодня существуют проблемы в организации воспитательной работы, дефицит специфических знаний в области психологии и квалифицированных психологов, работающих с учащимися.

На заседании было сказано, что часть функционала специалистов-психологов можно перенести в цифровую среду. Участники встречи рассмотрели концепцию создания цифровой платформы, которая предназначена для создания психологической помощи несовершеннолетним и их родителям.

Также члены антитеррористической комиссии в РТ обсудили ход реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и предложения по комплексному исследованию безопасности образовательной среды республики, сообщает пресс-служба Президента РТ.