Минниханов заявил, что масштабы строительства в РТ требуют новых управленческих решений

Раис Татарстана Рустам Минниханов поприветствовал участников третьего Международного форума «РЕБУС 2025», отметив, что интерес к событию растет с каждым годом. В этом году в форуме принимают участие 2,5 тыс. спикеров и экспертов из России и 35 зарубежных стран. По словам татарстанского лидера, форум востребован специалистами строительной отрасли и ЖКХ.

«Мы видим, что мероприятие востребовано специалистами строительной отрасли и ЖКХ, способствует тиражированию лучших практик и новейших технологий в данных сферах», – сказал Минниханов.

Ключевая тема форума – цифровизация стройиндустрии и ЖКХ. По словам Минниханова, для Татарстана она особенно актуальна: республика демонстрирует впечатляющие результаты в жилищном строительстве. Ежегодно вводится более 3 млн кв. м жилья, а за последние 5 лет построено свыше 15 млн кв. м. Благодаря этому свои жилищные условия улучшили 610 тысяч семей, в том числе 108 тыс. – только в 2024 году.

С 2010 года в Татарстане реализуется более 40 республиканских программ в сфере строительства и капитального ремонта. За последние пять лет в регионе появились 48 новых школ и 59 детских садов, благоустроено свыше 5 тыс. дворов и более 4 тыс. многоквартирных домов, создано 331 общественное пространство. Всего за этот период построили и капитально отремонтировали 22 тыс. объектов, общий объем инвестиций составил 540 млрд рублей.

«Учитывая масштабы и объемы строительства в республике, нам крайне важно развивать управление строительными процессами. В этих целях мы активно формируем цифровую вертикаль строительной отрасли», – отметил Минниханов.

Так, в Татарстане внедрили государственную информационную систему градостроительной деятельности (ГИСОГД РТ). Помимо этого, активно используется информационная система управления проектами (ИСУП), применяются BIM-технологии, позволяющие создавать современные и безопасные объекты.

Отдельное внимание в РТ уделяют цифровизации жилищно-коммунального хозяйства: внедрили систему мониторинга состояния жилфонда и реализации программ капремонта (ГИС МЖФ РТ), которая позволяет формировать долгосрочные программы капремонта. В 2025 году в республике планируют отремонтировать почти тысячу многоквартирных домов на сумму свыше 11 млрд рублей.

Кроме того, Татарстан совместно с Росатомом реализует проект «Сквозной инвестиционный поток», который упрощает согласительные процедуры при подключении к инженерным сетям.

Раис Татарстана подчеркнул, что комплексная цифровизация позволит снизить риски срыва сроков строительства, оптимизировать процессы от проектирования до ввода объектов в эксплуатацию, а также сделает цифровые сервисы удобными для граждан.

«Уверен, совместными слаженными действиями мы справимся со всеми стоящими перед строительной отраслью и ЖКХ задачами», – отметил татарстанский лидер.

Он также поблагодарил организаторов форума за качественную подготовку и пожелал участникам плодотворной работы.

В столице Татарстана 18 и 19 августа пройдет III Международный форум «РЕБУС 2025: Цифровизация. Инфраструктура». На эти два дня МВЦ «Казань Экспо» превратится в ключевую площадку для обмена профессиональным опытом в сфере управления территориями и цифровизации строительства и местом для деловых дискуссий, сообщают организаторы события.

Участниками форума станут представители стран БРИКС+, ШОС и АСЕАН, делегаты 65 регионов России. С докладами и лекциями выступят 2,5 тыс. спикеров. С учетом онлайн-формата общее количество участвующих в мероприятии превысит 7 тыс. человек.

На протяжении двух дней на площадке форума пройдут практические мероприятия, посвященные факторам успешности и предикторам проблем умного города с разбором международных кейсов, инновациям в строительных технологиях, их роли в развитии современной городской полицентричности. В ходе дискуссий будут обсуждаться перезагрузка девелопмента, кадровый фундамент цифровой революции и подготовка профессионалов для архитектуры и строительства нового поколения.

В рамках событий организуют Международный камп АрхиTECH 2025 «Город как код: программируемая урбанистика» – крупнейшее в России международное мероприятие в формате проектно-образовательного интенсива. Участие в кампе в офлайн-формате примут 100 молодых специалистов. Еще одним значимым моментом форума станет «Битва искусственных интеллектов» с практической сессией и воркшопом. В Присутственных местах Казанского Кремля в рамках форума пройдет цикл мероприятий, посвященных сохранению архитектурного и культурного наследия. Модераторами и спикерами выступят эксперты, авторы научных работ, урбанисты и архитекторы-практики.