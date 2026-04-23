Минниханов заявил, что краеведение должно стать важным направлением воспитания молодежи

Краеведение должно играть ключевую роль в воспитании молодежи и развитии внутреннего туризма. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании Совета по культуре и искусству при Раисе республики.

По его словам, сегодня в регионе и стране в целом растет интерес к поиску содержательных маршрутов и объектов, которые можно показывать туристам и жителям.

«Краеведение – это очень важно. У нас в Татарстане такая история, такие объекты! И последние годы мы инфраструктурно очень продвинулись», – отметил Минниханов.

Он подчеркнул, что внутренний туризм должен стать одним из инструментов воспитания молодежи и формирования интереса к родному краю. В республике, по его словам, есть значительное количество культурных и исторических объектов, которые могут быть востребованы наравне с зарубежными направлениями. В том числе это Свияжск, Елабуга и Чистополь, а также другие маршруты внутри региона, которые могут стать альтернативой поездкам за рубеж.

«На наших возможностях краеведения мы должны воспитывать молодежь – не только тем, что мы можем купить билеты в Турцию, Эмираты или Таиланд…» – сказал татарстанский лидер.

Также он подчеркнул, что развитие краеведения должно находиться на постоянном контроле и оставаться одним из приоритетных направлений культурной политики региона.