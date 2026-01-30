Минниханов заявил, что для Татарстана важно увеличить количество логистических цепочек

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для Татарстана важно увеличить количество логистических цепочек, чтобы расширить возможности экспортных перевозок. Об этом заявил Раис республики Рустам Минниханов на круглом столе в «Казань Экспо».

«Необходимо максимально использовать потенциал речной инфраструктуры республики, восстановить существующую портовую, причальную инфраструктуры, а также строить новые объекты», – сказал он.

Для мультимодальной логистики, с учетом обустройства автомобильных и железнодорожных подъездных путей, судовой ход рек в Татарстане может обеспечить перевозку грузов от Балтики и до бассейнов Каспийского и Черного морей, в том числе по международному транспортному коридору «Север – Юг», отметил Минниханов.

«Вместе с тем в развитии мультимодальной логистики грузовых перевозок республики в рамках российских и международных транспортных коридоров важнейшая роль отводится железной дороге», – подчеркнул он.

По мнению Раиса РТ, учитывая развитие производственных мощностей Татарстана, с «РЖД» можно рассмотреть вопрос развития железнодорожной инфраструктуры с электрификацией, связанной с логистическими центрами республики.

«С целью развития грузовых мультимодальных перевозок, с использованием всех видов транспорта, совместно с федеральными органами власти нужно рассмотреть возможность выработки гибкой тарифной политики, в том числе для удешевления перевозки грузов водным транспортом, финансирование мероприятий для поддержания гарантированных габаритов судовых ходов и обновление речного флота современными грузовыми судами различного назначения», – добавил он.

Минниханов убежден, что необходима программа модернизации судов, а также строительство судов, отвечающих современным требованиям.

«Уверен, что совместными усилиями Татарстан войдет в число ключевых регионов в развитии мультимодальных перевозок», – заключил руководитель республики.