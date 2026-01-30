Минниханов заявил, что для Татарстана важно увеличить количество логистических цепочек
Для Татарстана важно увеличить количество логистических цепочек, чтобы расширить возможности экспортных перевозок. Об этом заявил Раис республики Рустам Минниханов на круглом столе в «Казань Экспо».
«Необходимо максимально использовать потенциал речной инфраструктуры республики, восстановить существующую портовую, причальную инфраструктуры, а также строить новые объекты», – сказал он.
Для мультимодальной логистики, с учетом обустройства автомобильных и железнодорожных подъездных путей, судовой ход рек в Татарстане может обеспечить перевозку грузов от Балтики и до бассейнов Каспийского и Черного морей, в том числе по международному транспортному коридору «Север – Юг», отметил Минниханов.
«Вместе с тем в развитии мультимодальной логистики грузовых перевозок республики в рамках российских и международных транспортных коридоров важнейшая роль отводится железной дороге», – подчеркнул он.
По мнению Раиса РТ, учитывая развитие производственных мощностей Татарстана, с «РЖД» можно рассмотреть вопрос развития железнодорожной инфраструктуры с электрификацией, связанной с логистическими центрами республики.
«С целью развития грузовых мультимодальных перевозок, с использованием всех видов транспорта, совместно с федеральными органами власти нужно рассмотреть возможность выработки гибкой тарифной политики, в том числе для удешевления перевозки грузов водным транспортом, финансирование мероприятий для поддержания гарантированных габаритов судовых ходов и обновление речного флота современными грузовыми судами различного назначения», – добавил он.
Минниханов убежден, что необходима программа модернизации судов, а также строительство судов, отвечающих современным требованиям.
«Уверен, что совместными усилиями Татарстан войдет в число ключевых регионов в развитии мультимодальных перевозок», – заключил руководитель республики.