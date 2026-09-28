Минниханов заявил, что бизнес формирует бренд Татарстана

Важнейшая составляющая экономики Татарстана – малый и средний бизнес. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов в Послании Государственному Совету республики.

«Важнейшая составляющая экономики республики – малый и средний бизнес. Их достижения работают не только на личный успех, но и на репутацию Татарстана, создают бренд, узнаваемый далеко за его пределами», – сказал он.

Минниханов также представил нескольких представителей бизнеса в Татарстане – они экспортируют свою продукцию зарубеж, получают сертификацию халяль и достигают многих других высот.