Минниханов «захотел записаться» на Международный турнир по бильярдному спорту в Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия Международного турнира по бильярдному спорту, Кубка руководителя РТ (кубок мира). Событие пройдет в казанском ИТ-парке им. Башира Рамеева с 23 по 27 апреля, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«У нас есть достойные спортсмены — ребята и девчата, которые готовы побороться. Вы все — мастера, и мое пожелание, чтобы вам повезло. Желаю хорошей спортивной борьбы!» — обратился к участникам Минниханов.

Он также пошутил, что «шесть дней играть в бильярд» — очень заманчиво, и заинтересовался «как записаться в вашу команду».

Финальные встречи турнира среди женщин состоятся в 10.00 28 апреля и в 16.00 — среди мужчин. Призовой фонд соревнований составит 2,5 млн рублей.

Участие в церемонии также принял вице-президент Федерации бильярдного спорта России, генеральный секретарь Международного комитета по пирамиде Яков Фирсов. По поручению президента Федерации Павла Завального он вручил главный знак отличия международной организации и выразил слова благодарности принимающей стороне. По его мнению, Татарстан стал одним из главных центров развития бильярдного спорта в России.