Минниханов запустил три новых объекта газомоторной инфраструктуры в Татарстане

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на полях Петербургского международного газового форума принял участие в запуске трех новых объектов газомоторной инфраструктуры в республике. В церемонии участвовал зампредседателя Правления ОАО «Газпром» Виталий Маркелов, передает пресс-служба руководителя республики.

На стенде ООО «Газпром СПГ Технологии» был запущен комплекс по производству, хранению и отгрузке СПГ «Садилово» в Высокогорском районе. В его состав входит технологическая линия мощностью 1,5 тонны СПГ в час, газ будет производиться при помощи технологии полного сжижения с внешним азотным охлаждением. Его будут отгружать на заправки, расположенные на территории РТ, Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

«Преимущества газомоторного топлива — экономичность и позитивный экологический эффект. Сегодня это не только коммерческие автомобили, но и локомотивы, сельхозмашины, суда. Переход на СПГ позволит значительно улучшить экологию наших городов», — сказал Минниханов.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

На стенде «РариТЭК Холдинг» был запущен комплекс по сжижению природного газа в Тюлячинском районе. Первоначальная мощность составит 1,5 тонны в час, в перспективе — до 6 тонн в час.

Также состоялось открытие КриоАЗС в Набережных Челнах — это автозаправка, работающая на сжатом газе и водороде.