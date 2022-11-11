news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
11 ноября 2022  10:48

Минниханов запустил газопровод в селе Айша Зеленодольского района

news_top_970_100
Минниханов запустил газопровод в селе Айша Зеленодольского района
Фото: телеграм-канал Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой Зеленодольский район РТ, где запустил газопровод в селе Айша. Об этом руководитель республики написал в своем телеграм-канале.

«Спасибо газовикам! Благодаря им газ провели бесплатно к 100 участкам», – написал он в публикации.

Минниханов также сообщил, что сегодня был дан старт еще одному проекту – строительству нового газопровода на территории Свияжского мультимодального логистического центра.  

#Рустам Минниханов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100