Минниханов запустил газопровод в селе Айша Зеленодольского района

Фото: телеграм-канал Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой Зеленодольский район РТ, где запустил газопровод в селе Айша. Об этом руководитель республики написал в своем телеграм-канале.

«Спасибо газовикам! Благодаря им газ провели бесплатно к 100 участкам», – написал он в публикации.

Минниханов также сообщил, что сегодня был дан старт еще одному проекту – строительству нового газопровода на территории Свияжского мультимодального логистического центра.