Минниханов: Запуск трассы М12 — это эпохальное событие для России и Татарстана

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Запуск трассы М12 станет эпохальным событием для Татарстана и всей России. Положительный эффект от нее ощутят все — от туриста до коммерсанта, заявил на совещании в Доме Правительства РТ Раис республики Рустам Минниханов.

Руководитель РТ поблагодарил за реализацию масштабного проекта Президента страны Владимира Путина, Правительство и отдельно «куратора всех строек» — вице-премьера России Марата Хуснуллина. «В непростое время было принято решение и изысканы средства», — подчеркнул он.

Минниханов напомнил, что новая магистраль соединяет пять крупных центров страны: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан, — дает выход к сети скоростных дорог европейской части России: М11, М3, М1, М7. Общая протяженность дороги по территории республики составляет 142 километра (7-й и 8-й этапы).

Построен долгожданный мост через Волгу протяженностью 3,3 километра, возводятся обходы Нижнекамска и Челнов, мост через Каму в рамках трассы М7. «Это будет полноценная 1-й категории трасса», — заметил Раис РТ.

Кроме того, будет построен единый узел, который соединит трассы М5, М7 и М12 — платная дорога Алексеевское — Альметьевск в составе трассы Шали — Бавлы. «Это тоже большое наше конкурентное преимущество — доступность юго-востока будет значительно увеличена», — подчеркнул Минниханов.

«Открытие этой трассы (М12 — прим. Т-и) имеет огромное значение для всей нашей страны, укрепляет связь между регионами, <...> туристические и другие возможности. Ну, и транспортные. Мы видим, насколько сегодня железная дорога не закрывает потребности. По скорости автотранспорт быстрее доставляет грузы. То есть и для пассажира, и для коммерсанта важный проект», — заключил руководитель Татарстана.

Строительство М12 ведется по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. Движение по скоростной трассе М12 Москва — Нижний Новгород — Казань планируется открыть в конце 2023 года.