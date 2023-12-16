Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов: Запуск трассы М12 — это эпохальное событие для России и Татарстана
Запуск трассы М12 станет эпохальным событием для Татарстана и всей России. Положительный эффект от нее ощутят все — от туриста до коммерсанта, заявил на совещании в Доме Правительства РТ Раис республики Рустам Минниханов.
Руководитель РТ поблагодарил за реализацию масштабного проекта Президента страны Владимира Путина, Правительство и отдельно «куратора всех строек» — вице-премьера России Марата Хуснуллина. «В непростое время было принято решение и изысканы средства», — подчеркнул он.
Минниханов напомнил, что новая магистраль соединяет пять крупных центров страны: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан, — дает выход к сети скоростных дорог европейской части России: М11, М3, М1, М7. Общая протяженность дороги по территории республики составляет 142 километра (7-й и 8-й этапы).
Построен долгожданный мост через Волгу протяженностью 3,3 километра, возводятся обходы Нижнекамска и Челнов, мост через Каму в рамках трассы М7. «Это будет полноценная 1-й категории трасса», — заметил Раис РТ.
Кроме того, будет построен единый узел, который соединит трассы М5, М7 и М12 — платная дорога Алексеевское — Альметьевск в составе трассы Шали — Бавлы. «Это тоже большое наше конкурентное преимущество — доступность юго-востока будет значительно увеличена», — подчеркнул Минниханов.
«Открытие этой трассы (М12 — прим. Т-и) имеет огромное значение для всей нашей страны, укрепляет связь между регионами, <...> туристические и другие возможности. Ну, и транспортные. Мы видим, насколько сегодня железная дорога не закрывает потребности. По скорости автотранспорт быстрее доставляет грузы. То есть и для пассажира, и для коммерсанта важный проект», — заключил руководитель Татарстана.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»