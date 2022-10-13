Минниханов запретил иноагентам выдвигаться на получение премии им.Тукая

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На соискание государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая не может быть выдвинуто лицо, признанное иностранным агентом. Указ о внесении соответствующих изменений в положение о госпремии подписал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

При подаче заявки на соискание премии теперь необходимо будет предоставить сведения из реестра иностранных агентов, подтверждающие, что у кандидата нет такого статуса, следует из указа.

Если же человека или члена коллектива, удостоенного премии, признают иноагентом до вручения денежного вознаграждения и диплома, то из числа лауреатов его исключат.

В силу указ Президента РТ вступает с 1 декабря этого года.

Напомним, государственная премия РТ имени Габдуллы Тукая присуждается за наиболее выдающиеся, получившие общественное признание, внесшие значительный вклад в развитие отечественной и национальной культуры произведения литературы и искусства – изобразительного, музыкального, театрального, эстрадно-циркового, кино, архитектуры и градостроительства. Премию учредило в 1958 году Министерство культуры ТАССР. С тех пор она присуждается ежегодно.