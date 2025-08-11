Минниханов занял первое место в медиарейтинге глав регионов ПФО в июле 2025 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов занял первое место в медиарейтинге глав регионов Приволжского федерального округа в июле 2025 года. Рейтинг опубликован на сайте «Медиалогия».

Как отметили аналитики, в июле 2025 года Минниханов посетил с рабочим визитом Турцию, где встретился с президентом страны Реджепом Эрдоганом. Стороны обсудили перспективы увеличения товарооборота и вопросы поддержки совместных татарстано-турецких проектов. Кроме того, руководитель республики проинспектировал ряд объектов в Набережных Челнах и Тукаевском районе РТ, представил в ЦИК республики документы для выдвижения в качестве кандидата на выборах Раиса Татарстана. Также Минниханов и вице-премьер России Александр Новак открыли XI Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов, а еще Раис РТ встретился с казанским ФК «Рубин», пообщался с игроками, тренерами и руководством футбольного клуба.

На втором месте рейтинга - губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. В СМИ он прокомментировал взрыв газа в жилом доме на ул. Блинова в Саратове и сообщил, что штаб по вопросам восстановления документов пострадавшим от взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове приступил к работе. Также он объявил в регионе 26 июля днем траура и обещал выплатить пострадавшие в результате взрыва от 15 тыс. до 1 млн рублей. Кроме того, губернатор опубликовал информацию о последствиях ударов украинских беспилотников на город Энгельс, анонсировал закупку судов «Марлин» для запуска речного такси по маршруту «Аэропорт Гагарин – Набережная Саратова».

Глава Удмуртии Александр Бречалов занял в медиарейтинге третье место. Он сообщил, что одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников, обсудил социально-экономическую ситуацию в регионе с Президентом РФ Владимиром Путиным, а также сообщил о том, что в области выделили более 3 млрд рублей на ремонт дорог и тротуаров в Ижевске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Также СМИ сообщали, что губернатор республики проверил ход строительства новой школы в селе Хохряки.