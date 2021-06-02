Минниханов заложит смарт-завод Haier по выпуску холодильного оборудования

Президент Татарстана примет участие в закладке капсулы в основание нового технологичного смарт-завода китайской компании Haier. Автоматизированное предприятие будет выпускать холодильное и морозильное оборудование для российского рынка. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Завтра запланировано участие Президента РТ в старте строительства крупного смарт-завода Haier», — рассказала Галимова.

Она напомнила, что компания является одним из крупнейших китайских инвесторов, который развивает производство в России. Одной из ключевых площадок для этого является Татарстан. Соглашение о создании нового смарт-завода было подписано еще в 2019 году.

«Проект полностью финансируется корпорацией Haier, аналогичные заводы уже работают на территории КНР, компания готова передать эту технологию в Россию. И завтра будет заложена капсула в основание данного смарт-завода», — пояснила Галимова.

По ее словам, новое предприятие является автономной площадкой по выпуску инновационной высокотехнологичной продукции. Производственный комплекс будет автоматизирован и подключен к цифровой системе, контролирующей его работу.

«По сути проект включает в себя производство холодильного оборудования и коммерческих морозильных установок. Срок реализации — третий квартал 2022 года, предполагается создание 836 новых рабочих мест», — резюмировала Лилия Галимова.