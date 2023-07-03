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Минниханов заказал кулинару Ханкишиеву книгу о татарской кухне
Книгу о татарской кухне заказал Раис Татарстана Рустам Минниханов кулинарному писателю и известному блогеру Сталику Ханкишиеву. Об этом сообщил сам блогер во время поездки в Камско-Устинский район республики, сообщают «Волжские зори».
Ханкишиев рассказал, что в мае принимал участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». «С удовольствием приехал в вашу столицу, прошелся по улицам, пообщался с участниками форума. В Казань я привез две свои последние работы — „Книгу о плове“ и „Книгу о чеченской кухне“. Обе я подарил Раису республики Рустаму Минниханову. Одну он оставил себе, а книгу о чеченской кухне передал своим помощникам и сказал, что нужна такая же о татарской кухне. Так я получил заказ на новую книгу», — поделился автор.
Работа над книгой о чеченской кухне заняла у Ханкишиева два года. «Когда я начал общаться с людьми, я понял, что моя задача — изменить отношение к чеченцам», — заметил кулинар. По его мнению, он достиг своей цели.
Новую книгу о татарской кухне автор также планирует подавать через истории людей. «У Татарстана много кулинарных книг, много рецептов уже собрано, поэтому я хочу в каждом районе вашей республики найти интересных людей и через их истории рассказать о национальной кухне. Первым районом, который я посетил, стал Камско-Устьинский. У вас очень богатая, красивая земля, несомненно, на ней живут хорошие люди, так что у меня будет о чем рассказать моим читателям», — сообщил Ханкишиев.
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