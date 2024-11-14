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Минниханов: Заинтересованы в том, чтобы бизнесмены КНР чаще приезжали в Татарстан
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнем. Общение прошло в рамках II форума российско-китайского сотрудничества «РОСТКИ», сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Минниханов напомнил, что руководитель Союза китайских предпринимателей принимал участие в форуме и в прошлом году. Состоявшаяся тогда встреча была посвящена возможностям сотрудничества Татарстана и Китая. Раис РТ отметил, что регион принимает активное участие в укреплении российско-китайского сотрудничества. Об этом в том числе говорят растущие объемы товарооборота — по итогам прошлого года он вырос почти в два раза и превысил 3 млрд долларов.
По мнению Минниханова, Союз китайских предпринимателей в России выполняет функции моста между бизнесменами двух стран, способствующего развитию кооперации.
«Мы заинтересованы в том, чтобы представители китайского бизнеса чаще посещали Татарстан, знакомились с нашим инвестиционным и экономическим потенциалом. Нам важен постоянный диалог с вашей организацией», — подчеркнул он.
Собеседник Раиса РТ высоко оценил влияние форума «РОСТКИ» на дальнейшее развитие связей между бизнесом двух стран, отметил привлекательность открытия бизнеса в России и Татарстане в частности.
«Примером служит компания „Хайер“, которая продолжает открывать в Татарстане новые производства», — уточнил Чжоу Лицюнь.
Союз китайских предпринимателей в России образован в 2006 году. Он объединяет многочисленных представителей китайского бизнеса, работающих на российском рынке. Миссия союза направлена на содействие развитию российско-китайского экономического сотрудничества, оказание консалтинговых и юридических услуг компаниям из КНР, углубление диалога китайских предпринимателей с российскими органами власти и деловыми кругами.
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