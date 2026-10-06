Минниханов: «ЗАГСы Татарстана фиксируют историю каждой семьи»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

ЗАГСы Татарстана фиксируют историю каждой семьи и хранят память поколений. Ежегодно в республике оформляется порядка 123 тысяч актов гражданского состояния, совершается 535 тысяч юридически значимых действий. Об этом сообщил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов на Всероссийском совещании руководителей органов ЗАГС субъектов страны в Казани.

«Рад приветствовать вас в Татарстане. Выбор Казани местом проведения Всероссийского совещания руководителей органов ЗАГС субъектов Российской Федерации – большая честь и ответственность для нас», – сказал Минниханов, обращаясь к собравшимся.

Он отметил, что особую ценность представляет документальный фонд региона: первые экземпляры записей актов хранятся в каждом ЗАГСе республики в течение ста лет. Их совокупный объем – порядка 14 миллионов документов. Часть записей составлена на старотатарском языке арабской и латинской графики, что делает фонд Татарстана уникальным.

«Наша основная цель – развитие системы государственной регистрации на основе современных управленческих и информационных технологий. Органы ЗАГС активно используют искусственный интеллект в повседневной работе. Так, в текущем году запущен цифровой семейный помощник «Гаиля», который отвечает на вопросы жителей по всем аспектам деятельности всех органов ЗАГС», – отметил Минниханов.

В целом, по его словам, в нашей республике ведется активная работа по укреплению института семьи и сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей. Проводятся торжественные мероприятия в честь юбиляров семейной жизни, на протяжении десятилетий сохранивших верность и любовь.

Реализуется успешный социальный проект «Семейный автобус». В рамках него психологи, репродуктологи, медиаторы, юристы выезжают в муниципальные районы и проводят индивидуальные консультации семьям.

«Отмечу также, что в республике мы стараемся опираться на традиции каждого народа. В Татарстане проживают представители 175 национальностей. В ЗАГСах республики проводятся торжественные регистрации с элементами татарских, русских, чувашских, удмуртских, марийских и мордовских обрядов. Это важная связь поколений и культур», – подчеркнул Минниханов.

Всероссийское совещание руководителей органов ЗАГС субъектов Российской Федерации проходит в Казани с 5 по 9 октября.