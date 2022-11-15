Минниханов: Задача Татарстана — вывести научно-образовательный комплекс на новый уровень

Перед Татарстаном стоит важная задача – вывести научно-образовательный комплекс на принципиально новый уровень. Об этом Президент РТ Рустам Минниханов сказал на очередном заседании Совета по образованию и науке, в котором принимали участие Премьер Алексей Песошин, руководители республиканских министерств и ведомств, представители АН РТ, ректоры вузов.

«Президент России Владимир Владимирович Путин поставил стратегическую цель – обеспечить достижение настоящего технологического суверенитета», – сказал Минниханов, отметив, что в этом вопросе значимое место должно быть отведено регионам страны.

Он подчеркнул, что республика имеет все необходимое для того, чтобы внести весомый вклад в общее дело: мощный научно-технологический потенциал, полноценная система формирования исследовательских и инженерных компетенций по всей цепочке непрерывного образования, начиная со школы. Кроме того, РТ располагает развитой инфраструктурой, которая потенциально способна обеспечить коммерциализацию результатов научных исследований и разработок.

«Она объединяет два ОЭЗ, пять ТОСЭР, 8 технопарковых структур, а также фонды поддержки инновационной и предпринимательской деятельности. В текущем году региональная инновационная система пополнилась ещё одним элементом – вузовской стартап-студией, которая создается на базе КФУ», – отметил Президент РТ.

При этом в региональном научно-образовательном комплексе есть ряд проблем, которые накапливались на протяжении многих лет и не имеют одномоментного решения.

«Кадровый потенциал науки в Татарстане пережил глубокое сокращение в 1990-е годы. Число занятых в научно-технологической сфере республики в 1992 году превышало 30 тыс. человек, а сейчас опустилось ниже 13 тыс.», – привел цифры Минниханов.

Для решения проблем экспертное сообщество РТ в течение этого года было сосредоточено на подготовке Стратегии и Программы научно-технологического развития региона. О ходе работы доложил председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов.

Руководитель авторского коллектива, директор Центра перспективных экономических исследований Академии наук РТ Марат Сафиуллин обозначил ключевые инициативы программы научно-технологического развития республики, среди них развитие естественно-научного образования, создание условий для карьерного роста и самореализации молодых кадров, популяризация и продвижение науки, а также республиканских проектов и т. д.

На встрече Президент РТ напомнил, что согласно решению главы государства 2022-2031 годы объявлены в России Десятилетием науки и технологий. Для реализации республиканского плана мероприятий в Татарстане сформирован координационный совет. Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин ознакомил присутствующих с планом, на сегодня в нем 37 пунктов.

Мероприятия направлены на решение трех основных задач: привлечение молодежи в науку, вовлечение исследователей в решение задач развития страны, повышение доступности информации о российской науке для граждан.