Минниханов: За год «Россия – исламский мир» провела более десяти крупных мероприятий

В прошлом году по линии Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» прошло свыше десятка крупных мероприятий. Они затронули самые разнообразные сферы – от глобальной повестки и развития межцивилизационного диалога до укрепления молодежных связей и гуманитарного сотрудничества. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Событие состоялось на площадке в Москве при участии главы МИД РФ Сергея Лаврова и вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина.

Рустам Минниханов напомнил, что ежегодно проводится общее заседание членов Группы «Россия – исламский мир», которое выступает своеобразным подведением итогов за прошедшие месяцы. С недавнего времени эта практика получила обновленный формат. Так, в 2021 году такое заседание состоялось в Саудовской Аравии.

«В текущем году также исполняется 20 лет с визита в Малайзию Президента России Владимира Путина, и его исторического заявления о намерении России вступить в Организацию исламской конференции в качестве наблюдателя. Данное событие дало старт большому процессу культурно-цивилизационного сближения нашей страны с мусульманским миром», – обратился к участникам встречи Рустам Минниханов.

Он добавил, что в настоящее время идет организация очередного заседания Группы на площадке в Малайзии, предварительные договоренности уже достигнуты.

«В прошлом году Группа провела более десятка крупных мероприятий, уделяя внимание проблематике глобальной повестки дня, развитию межцивилизационного и межрелигиозного диалога, защите традиционных духовных и семейных ценностей, углублению гуманитарного сотрудничества, развитию молодежных связей и обменов, улучшению информационных потоков и коммуникаций», – сообщил Раис Татарстана.

Отдельно в своей речи Рустам Минниханов остановился на предстоящем 18-19 мая международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». С 2023 года событие будет проводиться в качестве мероприятия федерального значения.

«KazanForum – экономическая платформа деятельности Группы. В этом смысле он уникален, подобного форума в нашей стране пока нет. На сегодняшний день сформирована насыщенная деловая программа», – подчеркнул Минниханов, пригласив всех присутствующих к участию в предстоящем масштабном событии.

«Мы рассчитываем на ваше содействие в привлечении самого широкого круга участников из ваших стран. Уверен, участие гостей в деловой программе форума принесет хорошую практическую отдачу в торгово-экономической, инновационной, гуманитарной и многих других областях», – сказал Рустам Минниханов.

В заключение Раис Татарстана подчеркнул, что нынешняя встреча поможет продуктивно обсудить итоги общей работы Группы стратегического видения, а также наметить планы и перспективы совместных проектов на будущее.