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Минниханов: За девять месяцев 2024 года в бюджет Татарстана поступило 452 млрд рублей
В январе – сентябре этого года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 452,3 млрд рублей. Из них собственные доходы составили 383 млрд рублей, сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов в Доме Правительства РТ.
«Сейчас ключевая задача – сохранить положительную динамику поступлений. В текущих условиях ситуация может измениться в любой момент. Мы должны быть готовы обеспечить абсолютное исполнение первоочередных, социально-значимых обязательств, сбалансированность бюджета», – заявил Минниханов.
Он отметил, что бюджет следующего года планируется с существенным дефицитом – 13,5 млрд рублей. «Нам необходимо начинать изыскивать средства уже сейчас», – подчеркнул Раис РТ.
Татарстанский лидер добавил, что снижение поступлений по налогу на прибыль за 9 месяцев этого года превысили 10 млрд рублей к уровню прошлого года. «Ситуация напряженная. По целому ряду предприятий до конца года ожидается снижение», – считает Минниханов.
Раис РТ поручил отраслевым министерствам совместно с министерствами экономики и финансов, а также налоговым органам контролировать эту ситуацию и рассматривать вопросы и проблемы бизнеса. Цель этой работы – создание комфортных условий для работы предприятий.
«С учетом банковской ставки мы понимаем, что инвестиционная ситуация и средства для предприятий недоступны. Необходимо найти внутренние резервы, чтобы продолжить реализацию проектов на предприятиях», – подчеркнул Минниханов.
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