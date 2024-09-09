Минниханов: За 5 лет выручка IT-компаний Татарстана выросла в 2 раза

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В результате многолетней системной работы в Татарстане сформирована мощная IT-отрасль. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарной сессии Международного форума Kazan Digital Week.

«В республике действует порядка 3,3 тыс. IT-компаний, в которых занято свыше 42 тыс. человек. За последние 5 лет их годовая выручка выросла более чем в 2 раза и достигла 177 млрд рублей», — заявил Минниханов.

Он отметил, что в республике работают 3 площадки IT-парка и сегодня все они полностью заняты. Всего в IT-парке работает 546 резидентов и создано 6 тыс. рабочих мест.

Раис РТ добавил, что ряд резидентов успешно сотрудничают с компаниями из российских регионов и дружественных стран. Кроме того, имеются успешные примеры, когда резиденты с передовыми IT-решениями становятся частью ведущих отечественных IT-корпораций.

Минниханов подчеркнул, что IT-инфраструктура создается не только в крупных городах. Так, для привлечения и поддержки талантливой молодежи в 20 районах республики открыты муниципальные IT-площадки.

«Центром притяжения российских IT-компаний и специалистов является город Иннополис. На двух площадках особой экономической зоны работают 338 компаний, их инвестиции превысили 174 млрд рублей, и здесь создано порядка 10 тыс. рабочих мест», — отметил Минниханов.

Раис Татарстана напомнил, что в текущем году в Иннополисе открыт крупнейший в Поволжье центр обработки и хранения данных, построенный госкорпорацией «Росатом».

Он также поблагодарил Правительство страны за постановление 1119, благодаря которому в ОЭЗ «Иннополис» построили 2 крупных индустриальных парка: «ИнноПарк» и парк «Лаишево».